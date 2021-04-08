شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العينى الفرنساوى يؤكد انتظام تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفيات قصر العينى الفرنساوى انتظام تطعيم الأطباء والفرق الطبية العاملين بالمستشفى والعاملين بالعزل بلقاح فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن خطة الدولة بوضع أعضاء الفرق الطبية ضمن أولويات الفئات المستحقة للتطعيم.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك ارتفاع فى نسب التعافى والشفاء من فيروس كورونا بمستشفى عزل قصر العينى الفرنساوى مؤكدا خروج الحالات بصحة جيدة عقب التعافى من الفيروس وتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لهم .

كان الدكتور عمرو الحديدى، أكد فى تصريحات سابقة ، أن منذ تشغيل مستشفى قصر العينى الفرنساوى عزل لعلاج حالات مصابى فيروس كورونا ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتعامل وفق خطة محكمة ساهمت بشكل كبير فى حماية الأطقم الطبية، سواء على مستوى توفير المستلزمات الطبية والوقائية لهم أو تناول الإجازات وهو ما ساهم بشكل كبير فى عدم تسجيل أى حالات مصابة بالفيروس بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وأشار مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع الأخير مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تم رفع درجة الجاهزة الكاملة والاستعداد القصوى للجاهزية للتعامل ومواجهة فيروس كورونا وأى حالات أخرى.