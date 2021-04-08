شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أبرز ردود الفعل العالمية حول موكب المومياوات الملكية وسر انبهار العالم بالحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات وصدى عالمي كبير، حققته الدولة المصرية بعد الاحتفالية الكبرى في الموكب المهيب لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر، والذي وصف بأنه خطوة هامة في إبراز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

تقرير بالفيديو رصد حالة ردود الفعل العالمية الكبرى لهذا الحدث الضخم في مصر، مؤكدًا أن العالم كله حبس أنفاسه في حضرة الموكب المهيب المومياوات الملكية، وهو ما تابعه العالم كله بانبهار، وهو تأكيد أيضا على الحضارة المصرية ومكاناتها في العالم كله، وسرد التقرير حكاية الملوك الفراعنة الذى تم نقلهم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة المصرية.

وتناول التقرير النجاحات الكبرى التي تحققها مصر في ملف السياحة والآثار والذى يتحقق في الوقت الحالي من افتتاحات جديدة للمتاحف والأماكن السياحية، وعن مكانة مصر وريادة الحضارة المصرية.