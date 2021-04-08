لتطعيم العاملين بالسياحة.. 5 خطوات للحصول على لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

رحب القطاع السياحي، بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالسياحة ضد فيروس كورونا والتي بدأت أمس، في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدين ثقتهم في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.

ويرصد "الخليج 365" خطوات الحصول على لقاحات كورونا وذلك على النحو التالي:

ـ تسجيل المنشأة العاملين بها عبر الموقع المخصص لتسجيل المواطنين للحصول على التطعيم :https://egcovac.mohp.gov.eg/# /home

ـ تجميع بيانات العاملين بالمنشآت بعد تسجيلهم في كشوف بصيغة "إكسل".

ـ يتضمن كشف البيانات "اسم الموظف واسم المنشأة والرقم القومي وكود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، وكذلك اختيار المكان المفضل لتلقي اللقاح".

ـ ضرورة إرسال المنشآت نسخة من الكشف إلى البريد الإلكتروني لغرفتي المنشآت والفنادق السياحية من أجل المتابعة.

ـ إرسال البيانات أيضا إلى البريد الإلكتروني لوزارة الصحة [email protected]

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أن الأيام القليلة المقبلة، تشهد تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع الفيروس، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت الوزيرة، زيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ 40 مركزاً ثم تمت زيادتها إلى 139 مركزًا في مارس الماضي.

جدير بالذكر، أن القرار يأتي استمرارا للعديد من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي والعمل بجدية على استعادة عافيته في أقرب وقت بعد الضربات التي تعرض لها بفعل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم أجمع.

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