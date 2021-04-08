شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى»: نحترم رغبة الشعوب فى التنمية دون المساس بحصتنا فى المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه يحترم رغبة الشعوب فى أن يكون لها شكل من أشكال التنمية، دون المساس بحصة مصر فى مياه نهر النيل.

وقال الرئيس، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمَّنة والذكية، أمس: «موقف مصر من هذا كان دائمًا مشرفًا جدًا، واحترمنا رغبة الشعوب فى أن يكون لها شكل من أشكال التنمية.. نحن نقدر التنمية بشرط ألا تمس مصالح مصر المائية، وكلامنا لن يتغير، ولم نتراجع عنه، وكان هذا كلامنا دائمًا عندما تحدثت أمام البرلمان الإثيوبى».

وأضاف الرئيس: «أرجو أن ننظر جميعًا، وليس فى مصر فقط، ولكن فى المنطقة كلها، إلى ما واجهناه فى عامى 62 و67: ما حدث لنا، وتكلفته علينا، وأيضًا المواجهة التى حدثت من أشقائنا فى العراق، ماذا فعلت لهم، وغيرها من المواجهات، وبالتالى فإن التعاون والاتفاق أفضل بكثير من أى حل آخر، وعلى كل حال نحن نسقنا مع أشقائنا فى السودان على الإجراءات، وسنتحرك ونعلن ونؤكد للعالم عدالة قضيتنا، وذلك فى إطار القانون الدولى والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية، هنتحرك أكثر؟، آه سنتحرك، وسيقوم أشقاؤنا فى الدول العربية والإفريقية بالاطلاع على الأمر حاليًا بالتجربة والنتائج الخاصة بها.. وأقول لكم ولأشقائنا فى إثيوبيا: ليس هناك داعٍ إلى أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة ومطروحة، وتعاوننا أفضل، والبناء أفضل بكثير من التصارع».

وتابع: «أتحدث بهدوء بحيث يكون هذا فى إطار عدم المساس بمصالح مصر، وأنتم بالفعل متابعون للتطورات ورد الفعل حول هذا الأمر، هتقولولى: لسة هتقول أشقائنا.. نعم هم بالفعل أشقاؤنا، طيب هتقولى: ورد الفعل لدى أشقائنا وتعنتهم وفرض أمر الواقع؟!، هقول لكم: لازم نتعلم من التحديات والمشكلات التى عاصرناها ورأينا حجم التكلفة التى تترتب على أى مواجهة.. قلقى على المياه بدأ منذ 25 يناير فى 2011، حيث تيقنت آنذاك أنه ستكون لدينا مشكلة كبيرة تخص المياه، وأقول لكم هذا الكلام لأنكم شريك أصيل فى مواجهة التحدى الحالى لأن ما حدث كان هو المدخل للتحدى الذى أتحدث عنه الآن، يجب أن تحافظوا على نظافة مياه النيل والترع ولا تلقوا المخلفات والقمامة بها.. مش انت بتقول إنك قلقان وبتحب مصر وخايف عليها هتعمل إيه؟!، هتقولى: أنا لوحدى!، هقولك: لا، إنت لوحدك تقدر تعمل كتير، تقدر تنضف المياه لو بس قمت بإزالة أى شىء يؤذى المياه، ولو ده حصل هيكون فيه 50 مليون حركة فى اليوم، ودى حاجة مش بسيطة، لازم نخلِّى بالنا من كل نقطة مياه من اللى عندنا».