شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة 7 درجات.. حالة الطقس اليوم الخميس 8 أبريل في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 8 إبريل 2021، حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، على أن يبدأ الانخفاض على غرب البلاد، مع دخول الهواء الشمالي البارد مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحراره الخميس على القاهرة 28 درجة بانخفاض 7 درجات بعد أن كانت أمس 35 درجة، والثلاثاء 34 درجة.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحريوالرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ليلا، لطيف على جنوب الصعيد.

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) في مصر على أبوسمبل حيث تبلغ 37 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على سانت كاترين ومطروح والسلوم حيث تبلغ 14 درجات مئوية.

- وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس 8 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -