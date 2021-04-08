شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وصايا مرورية تحميك من الحوادث وقت القيادة فى الشبورة والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإدارة العامة للمرور، عدد من الإرشادات والوصايا أثناء قيادة السيارات بالطرق، وثت ظهور الشبورة الماشية والرياح مثيرة للأتربة للحماية من الحوادث.

وشملت قائمة الوصابا والإرشادات المرورية ما يلى:

1- السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق