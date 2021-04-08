شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات فى تركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كبار السن و ذوى الاحتياجات لهم الأولوية فى تركيب العدادات الكودية وغير مرتبطة بتاريخ تقديم الطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدا أنه سيتم تركيب العدادات لهم إذا لم تجد شركة التوزيع أى معوقات فى الإجراءات.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك تعليمات مشددة للتسهيل على كافة المواطنين من كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين أو مشتركين، لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفين وقناة تقديم الخدمة ومشاركة المواطنين فى وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأشار حمزة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 92 ألف عداد كودى مسبوق الدفع من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موكدا أن إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بلغت مليون 340 طلب حتى الآن.

وتابع حمزة، أن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين وضعت جدول زمنى لتنفيـذ تطبيق معاييــر جودة الخدمات المقدمة وقنوات تقديمها تمهيدا لتنفيذ خطة لتحقيق سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى الاشتراك فى متابعــة وتنفيذ حملات التوعيــة للخدمات المقدمة يهدف لنشر الوعى بين المواطنين بالمجهودات المبذولـة لقطاع الكهربـاء والمتابعـة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعة الخدمات ونسب الإنجاز .