شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: الامتحانات من منهج 5 أسابيع ولا داع للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب أولى وثانية ثانوي، قائلا: "يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة اى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة اذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح".

وأضاف شوقى في رسالته لطلاب أولى وثانية ثانوى: "لقد نشرنا النماذج الاسترشادية، والمحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية، وجداول الامتحانات المجمعة، وأوراق المفاهيم".

واختتم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لا يتبقى سوى أن تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج "5 أسابيع فقط"، ولا تلتفتوا إلى أى جدل على مواقع التواصل، والهدف الأساسي هو أن تتعودوا على أسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الاسئلة ولا يوجد أى داعٍ للقلق".