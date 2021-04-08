"بعد انتشاره على فيس بوك".. ضبط المتهم بالتعدي على صاحب "فاترينة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى بعض الأشخاص على آخر في بورسعيد

وتداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالنزول من سيارة ملاكي والتعدي على أحد الأشخاص بمنطقة الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، وتهشيم الفاترينة الخاصة به.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد من صاحب فاترينة مشروبات "مسجل شقي خطر" - مقيم بدائرة القسم "ومصاب بسحجات وجروح، بقيام كهربائي سيارات "مسجل شقي خطر" وبرفقته 3 آخرين "من ذوى المعلومات الجنائية" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهشيم الفاترينة الخاصة به لخلافات سابقة حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط كهربائي السيارات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.