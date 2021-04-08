نقيب المحامين: عضوية "هشام بليح" بمجلس النقابة انتهت بقوة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، وأوضح، أن ما نشر عبر موقع النقابة أمس بشأن انتهاء عضوية هشام لطفي بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية بقوة القانون منذ 13/9/2020، وتعيين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، ليس قرارًا منه وإنما هو إقرارًا لواقع بينه القانون.

وذكر "عطية"، أن هشام لطفي بليح بلغ سن المعاش في 12/9/2020، وعضويته بمجلس النقابة عن محامي الإدارات القانونية مرتبطة بصفته الوظيفية، وحينما تنتهي هذه الصفة لبلوغه سن المعاش تنتهي بقوة القانون عضويته في مجلس نقابة المحامين.

وشدد نقيب المحامين، أن قرار مد الخدمة مقصورًا على رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو لم يفوض أحدًا في هذه السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يتعجل في إعلان الأمر بل أن أول خطوة اتخذت كانت في 26/10/2020، كاشفًا عن كافة الخطوات المتخذة والتي بُينت كذلك في الإعلان أمس.

ووجه نقيب المحامين، رسالة لمحامي البترول، قائلا: "أمارس عملي وفقًا للقواعد والأصول، ووصف البعض منكم قرار النقيب بالغاشم لا يليق، كما أنني لم أصدر قرارًا بإنهاء عضوية الأستاذ/ هشام لطفي بليح من مجلس النقابة، وإنما كان إعلانًا لواقع أقره القانون، فالعضوية في مجلس النقابة مرتبطة بالصفة، ومنطقًا إذا زالت الصفة لخروجه على المعاش زالت عضويته بمجلس النقابة".

وتساءل: "هشام لطفي بليح ماذا فعل لكم منذ تبوأ هذا المقعد منذ 18/3/2020 من داخل نقابة المحامين؟، فهو لم يدخل نقابة المحامين منذ 18/3/2020 حتى صدر هذا الإعلان في 6/4/2021 إلا ثلاث مرات ليحضر اجتماعات مجلس النقابة للتصويت بما يريده المتربص الساعي لعرقلة عمل النقابة والنقيب، فيما عدا هذا فهو لم يمارس أو يباشر أي عمل نقابي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية".

وأردف نقيب المحامين، أن الجلسة الثالثة للمجلس حضرها هشام بليح للمشاركة في مؤامرة ضد نقيب المحامين، وضد القرار التربوي والتأديبي الصادر منه ضد خالد أبو كراع بإحالته للتأديب، لسبه الدين للمحامين في مكتب النقيب وإحداث تلفيات به، متابعًا: "أُجريت معه تحقيقاً وفقًا للأصول، وصدرت الإحالة للمحاكمة التأديبية من النائب العام بعد دراسة كافة الأوراق، وقبل الجلسة مضت شلة المتربص على كشف لإلغاء قرار النقيب بإحالة خالد أبو كراع -سباب الدين- إلى مجلس التأديب".

ووجه نقيب المحامين رجاءً للثائرين بأن يراجعوا أنفسهم، فهو محامي زميل لهم، وهشام لطفي بليح محامي زميل ولكنه دخل المجلس كعضو عن الإدارات القانونية وببلوغه سن المعاش انتهت صفته الوظيفية لتنتهي صفته كعضو عن محامي الإدارات القانونية في مجلس نقابة المحامين، منوها إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحل محله عضوًا بالمجلس يمثلهم.

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين، إنه يسن سُنة جديدة في العمل النقابي من خلال تقديم كشف حساب تفصيلي عن العام الذي تبوء فيه منصب نقيب المحامين، مشيرا إلى أنه رغم ظروف فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات إلا أن رصيد النقابة في البنوك تجاوز المليار جنيه، مشددًا على أن القرارات التي أصدرها سعت إلى رفع المظالم عن المحامين، ساردًا أبرز ما صدر في شهر أبريل الماضي من قرارات