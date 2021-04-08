بتقدير امتياز.. مدير أوقاف قويسنا يحصل على درجة الدكتوراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل الدكتور حسام الشتيحي، مدير أوقاف قويسنا بمحافظة المنوفية، على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته التي جاءت بعنوان "الأحكام الشرعية الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان، رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، مشرفا، والدكتور محمد كمال مبروك أستاذ الشريعة بالكلية، مناقشا، والدكتور محمود عوض سلامة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة بني سويف، رئيسا ومناقشا.

وقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومديرية أوقاف المنوفية، التهنئة للدكتور حسام الشتيحي، لحصوله على رسالة الدكتوراه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.