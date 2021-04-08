المحاصصة والبيع.. ماذا تغير في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة؟.. خبير دولي يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا أفشلت اجتماعات كينشاسا بنسبة 100%.

وأضاف المفتي، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "إثيوبيا استغنت عن عبارة (الملء والتشغيل من أجل توليد الكهرباء)، والتي خدعت بها السودان ومصر طوال 10 سنوات، واستخدمت عبارة (المحاصصة والبيع) بدلا منها".

كانت مصر أعلنت أمس الثلاثاء، عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وفنّد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، وقال إن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث".

كما رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.