شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تناقش اعتماد الشهادة البريطانية IG بالمدارس الرسمية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الوزارة اجتماعًا مع ممثلي المجلس الثقافي البريطاني لبحث ملفات التعاون المشتركة، وذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الارتقاء بمستوى تعليم الطلاب والاهتمام بمخرجات التعلم

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافي البريطاني وهم سحر خميس وفخر جعفري وياسر على، وفاطمة الزهراء عز الدين مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني تمهيدًا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط) من المجلس الثقافي البريطاني كجهة مانحة ويتيح الاعتماد ثلاث أنواع من الشهادات (Edexcel- Cambridge –Oxford) على أن يتولى المجلس الثقافي البريطاني دعم المدارس وتأهيلها للاعتماد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون مع المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية IG) من قبل المجلس الثقافي البريطاني لتيسير الامتحانات والاعتماد لتلك المدارس.

وأعرب ممثلي المجلس الثقافي البريطاني عن الرغبة في زيادة أعدادها على مستوي المحافظات المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديري المدارس الدولية والمجلس الثقافي البريطاني للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التي سيقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.