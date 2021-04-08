شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث صندوق تحيا مصر: وفرنا العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولي للتليفزيون المصري، أن الصندوق وفر العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الصندوق له مسيرة كبيرة وإسهامات طبية لخدمة المواطنين.
وأكد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن رؤيتهم المشاركة مع الدولة تكمن في فكرة تقديم العدالة في تقدم الخدمة الطبية.
ومن جانب أخر، كان قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع الخطط للكشف على البالغين من خلال قوافل ميدانية وتنظيم أيضا قوافل داخل المدارس الحكومية للكشف المبكر على ضعف الإبصار ضمن مبادرة نور حياة.
وأكد المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة تليفزيونية، أن المبادرة وصلت إلى 19 محافظة بقوافل "نور حياة" التي استهدفت حوالى مليون و100 ألف مواطن استفادوا بكشف الرمد، وجرى توفير 207 آلاف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين الذين ثبت ضعف إبصارهم، وتوفير 17 ألف عملية للمياه البيضاء بمختلف المحافظات.