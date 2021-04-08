متحدث صندوق تحيا مصر: وفرنا العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سى

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أزمة فيروس سي عملنا عليها بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفا أن الصندوق ساهم في القوافل الميدانية لفيروس سي.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولي للتليفزيون المصري، أن الصندوق وفر العلاج لـ250 ألف مريض يعانى من فيروس سي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الصندوق له مسيرة كبيرة وإسهامات طبية لخدمة المواطنين.

وأكد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن رؤيتهم المشاركة مع الدولة تكمن في فكرة تقديم العدالة في تقدم الخدمة الطبية.