شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتوفير احتياجات طفلين كفيفين يعملان لمساعدة والدتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بتوفير كافة احتياجات الطفلين محمد ومحمود عبدالجواد وهما من ذوى القدرات الخاصة وفاقدى البصر والمقيمان بمركز بدر بمحافظة البحيرة وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.

وكان برنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة قد عرض قصة كفاح الطفلين اللذين يمثلان نموذجا مشرفا فى الكفاح وهما يعملان بالرغم من صغر سنهما بجانب اهتمامهم بالدراسة.



الطفلين محمد ومحمود عبدالجواد ووالدتهما

والطفلان محمد ومحمود فقدا بصرهما عقب ولادتهما ورغم تخلى الأب عنهما إلا أن أمهم كافحت من أجل تربيتهم حتى كبرا وأصبحا هما من ينفقان على الأسرة.

وفى سياق متصل، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات أخواه إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.

وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس "عم صلاح"، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس.