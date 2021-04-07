شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 268 مخالفة متنوعة في مدينة إبشواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي لليوم الخامس على التوالي بشن حملة مكبرة بشوارع المدينة للقضاء على كافة صور التعديات على الطريق العام وضبط حركة المرور والقضاء على ظاهرة السير عكس الإتجاه والقضاء على الاختناق المروري وإزالة الإشغالات وعوائق الطريق من بروزات ولافتات وأرصفة مخالفة والبائعة الجائلين.

وقال مراد مسعود رئيس المركز إن الحملة الأسبوعية المكبرة لا تقتصر على مدينة ابشواي فقط ولكن تشمل كافة قري المركز، وأضاف أن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع الجمهورية ومنطقة السنجأ بالإضافة إلى الوحدة المحلية بطبهار التابعة لمركز ابشواي مشيرا إلى ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد ( ١٣ ) عوائق حديدية وخرسانية (٢٤) تندات وارصفه مخالفه (٥٥) مخالفات إشغال طريق وباعة جائلين ( ١٠ ) مخالفة عدم ارتداء كمامة (١٤) إزالة فورية.

كما ضمت الحملة التفتيش على رخص المحلات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية للمحلات التجارية والتموينية وأسفرت عن ( ١٢ ) مخالفة اشتراطات بيئية و( ١٥ ) محضر تموين و(٢٢) مخالفة مخابز و(١٢) مخالفة صحة وسلامة (٦) مخالفة إدارة بدون ترخيص، بالإضافة إلى المخالفات المرورية والتي شملت (٣٥) حالة سحب رخصة، ( ٣٥) مخالفة تصالح فوري ( ١٥ )غيابي مرورية «استيكر».

كانت الحملة المكبرة بحضور نواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز وقوة أمنية النقيب حمدي عوض شرطة مرافق الفيوم والنقيب محمد فوزي الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى لجنة المحافظة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والشئون القانونية بالمحافظة.والأستاذ خليفة روبي رئيس قسم الإشغالات بالوحدة والإدارات المختصة من الوحدة المحلية لمركز ابشواي.

كما تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين أهالي مركز ابشواي التزام سائقي السيارات والمركبات بعدم السير عكس الإتجاه وعدم إنتظار السيارات بالشوارع العامة والتى تسبب اختناق مروري، وكذلك الباعة الجائلين الإلتزام بالأسواق المخصصة لهم وعدم افتراش الشوارع وإلتزام أصحاب المحلات التجارية بتصحيح أوضاعهم القانونية والإلتزام بحدود محلاتهم وعدم التعدي على حرم الطريق.