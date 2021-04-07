شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة ومشروعات الرصف بحي غرب شبرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أعمال النظافة ورفع التراكمات بطريق ترعة الإسماعيلية وشارع المنتزه.

كما تفقد نائب المحافظ، موقف الزهور التابع لمشروع المواقف بالمحافظة والذي يضم ٣ مباني وجه المحافظ برفع كفاءتهم ضمن أعمال تطوير الموقف ككل.

وتفقد «حماد»، أعمال تركيب بلاط انترلوك بمحيط مستشفى الناس، موجها باستكمال باقي الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في إطار تطوير المنطقة.

وشملت جولة نائب ابمحافظ، أعمال تجهيز شارع المنتزه لادراجه ضمن خطة الرصف، مع ترميم الأسوار الجانبية في إطار تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بشبرا.