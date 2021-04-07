شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سد النهضة يحمل فوائد عديدة ومخاطر حقيقية لمصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن سد النهضة الإثيوبي ينطوي على فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه.

ونشبت في الفترة الماضية خلافات كبيرة بين دولتي المصب مصر والسودان من جانب، ودولة المنبع إثيوبيا من جانب آخر حيث تبني الأخيرة السد على بُعد 15 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتعتبره مشروعا قوميًا تنمويًا وبدأت تنفيذه في عام 2011 بكلفة تبلغ 5 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميجاوات سنويًا.