شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم الشاب محمد جابر لشجاعته في إنقاذ 3 أفراد من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الشاب محمد جابر أحمد عبدالجواد، أحد أبناء بني سويف، تقديرا لموقفه الشجاع بعدما شارك في انقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم للشاب محمد جابر، حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته وإقدامه لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل، حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولى الذي قام به ابن من أبناء بني سويف محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقف.

من جهته، أعرب الشاب محمد جابر الذي حضر بصحبة والده عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على استقباله بمكتبه لتكريمه، مؤكدا أن ما قام به هو الواجب الذي كان يتحتم عليه فعله، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي تعرضت له الأسرة، بعد إنزلاق سيارتهم وهو ما جعله يبادر دون تردد أو تخوف لنجدتهم وإنقاذهم من الموت.