شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 120 شجرة نخيل «سيوى وبارجي» بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، في زراعة أشجار بستان النخيل (سيوي- بارجي)، البالغ عددها ١٢٠ شجرة مهداه من جمعية تنمية وحماية البيئة بالمحافظة ومقرها كلية العلوم.

وقد رافق رئيس الجامعة الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة، والدكتور رأفت الخطيب أمين الصندوق بالجمعية، والدكتور ياسر عبدالفتاح مدير عام الشؤون الإدارية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أنه تم تخصيص مساحة ٤٨٠٠م٢ لزراعة بستان نخيل مثمر على جانبي البوابة الرئيسية بالحرم الجامعي الجديد، لافتاً إلى أن الجامعة توفر كل ما يلزم من آليات رعاية هذه الأشجار بعد زراعتها، وسيتاح إنتاجها للجميع والباقى سيتم بيعه، والربح سيتم توريده إلى صندوق التكافل الاجتماعي لرعاية الطلاب، وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين الجامعة وجمعية تنمية وحماية البيئة، مقدماً شكره لممثلي الجمعية على ماتم تنفيذه من مشروعات داخل مقر الجامعة الجديد، ومنها زراعة ٣٠٠ شجرة توت خلال العام الماضي داخل الحرم الجديد.

وذكر الدكتور رأفت الخطيب، أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات ذات التعاون المشترك بين الطرفين، حيث سيتم زراعة مساحات أوسع داخل الجامعة، من خلال الإعتماد على تمويل أعضاء الجمعية للمشروع إلى جانب التبرعات الخارجية.