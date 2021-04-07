شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات سريعة في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة الطقس تتشهد تقلبات سريعة خلال 72 ساعة المقبلة، وقالت إن غدأ الخميس 8-4-2021 سيكون نهاية الموجة الحارة على ان تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة آخري يوم الجمعة 9 أبريل ليكون طقس معتدل في القاهرة الكبرى والمحافظات وبارد على السواحل الشمالية، ليصبح الطقس يوم السبت 10 ابريل بارد على جميع انحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها مساء اليوم أنّ طقس الخميس 8 أبريل سيكون حارًا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأيضا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل في المناطق السواحل الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى ان الطقس سيكون خلال 48 ساعة المقبلة باردا خلال فترة الليل على شمال البلاد حتي محافظات شمال الصعيد، بينما سيكون لطيف على جنوب الصعيد خلال فترة الليل.

درجات غدا الخميس 8 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

الوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 16.

وسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

سلاسل البحر الأحمر: لعظمى 32 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة بعد غدا الجمعة 9 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: لعظمى 19 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.

وسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

سلاسل البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

وسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

سلاسل البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 18 درجة.