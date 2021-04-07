شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين أحمد الشريف عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده على الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.

وقد تولى الدكتور أحمد الشريف منصب وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عمادة الكلية.