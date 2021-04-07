شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت صحة الاقصر على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم مع قدوم شهر رمضان 2021 واعياد الرببع والتشديد على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنه.

وطالبت من اامواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت صحة الاقصر المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الإجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدة على ثقتها في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.