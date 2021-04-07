شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد بدء أعمال تطوير كورنيش أخميم بتكلفة 75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بدء أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمدينة أخميم بإجمالى تكلفة بلغت 75 مليون جنيه.

وقال المحافظ، أن أعمال التطوير في الكورنيش تتم بطول 2 كيلو و300 متر، بتمويل من الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة أخميم وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل، وخلق متنزه ومتنفس طبيعي لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن عملية تطوير الكورنيش ستتم على مرحلتين، الأولى منها تتضمن أعمال التدبيش لجانب نهر النيل بطول الكورنيش بتكلفة 25 مليون جنيه، فيما تشمل المرحلة الثانية التنمية الحضرية للكورنيش بتكلفة 50 مليون جنيه، وتتضمن أعمال إحلال وتجديد ودعم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، والغاز الطبيعي، وأعمال اللاند سكيب، والمقاعد، والمظلات، وأماكن انتظار السيارات، وأماكن ترفيهية، وأعمال الرصف بطول الطريق.

ووجه المحافظ، بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ والإلتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومراعاة الجدول الزمني للإنتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

رافق المحافظ خلال الجوله النواب زكريا حسان، وشعبان لطفي، ومحمد لبيب، ومصطفى الشريف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة أخميم وساقلتة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام.