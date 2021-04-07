شكرا لقرائتكم خبر عن مفتش الري السابق: أنشأنا 10 آبار في 10 مقاطعات بأوغندا خدمت 150 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام جاد الكريم، مفتش الري السابق ببعثة وزارة الري بأوغندا، إنه قضى عامين ونصف ببعثة الري المصري في أوغندا، بغرض توليد الكهرباء لصالح أوغندا، وتخزين المياه لصالح مصر والسودان من بحيرة فيكتوريا.

وأضاف المهندس عصام جاد الكريم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاربعاء، أنه قام بعمل مبادرة شخصية لإنشاء آبار مياه نظيفة للمناطق المحرومة في أوغندا من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء الاوغنديين.

وأوضح مفتش الري السابق ببعثة أن الشعب الأوغندي محب للسلام، ويحبون المصريين بشكل كبير، لافتاً إلى أنه قام بانشاء 10 آبار جدد في 10 مقاطعات يخدمون أكثر من 150 أسرة اوغندية.