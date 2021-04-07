شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الطيار أبو اليسر: حكم إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه نهائي واجب النفاذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، إن الحكم على الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار اشرف أبواليسر نهائي واجب النفاذ.

وأضاف مجدي حلمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاربعاء، أن سبب القضية هو أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار دون إذنه، أو الحصول على تصريح كتابي منه.

ونوه محامي الطيار أشرف أبواليسر، بأنه لم يكن هناك أي محاولات للصلح من قبل الفنان محمد رمضان، موجها الشكر للمحكمة الاستئناف الاقتصادي على الحكم الذي أنصف الطيار اشرف أبواليسر.