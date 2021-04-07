شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القوافل الطبية «قطار الخير» في المنشاة وجرجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فعاليات القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان بمركزي المنشاة وجرجا، ضمن مبادرة «قطار الخير» والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، ومؤسستى «حياة كريمة»، و«صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع وزارتى التضامن الإجتماعي، والصحة، لاستهداف القرى الأكثر احتياجا، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي لتجوب جميع أنحاء المحافظة في 5 أيام متتالية تنتهي غدا الخميس 6 أبريل الجاري .

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا .

واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بمدرسة الدناقلة الإبتدائية بمركز المنشاة، حيث تابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، واطمأن على إتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتقى عدد من المواطنين، واستمع إلى انطباعهم وآرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، موجها بمراعاة ظروف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء إجراءات الكشف عليهم أولا وعدم انتظارهم لأوقات طويلة.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بالمعهد الأزهري بقرية «أولاد بهيج» بمركز جرجا، مشيدا بمبادرة «قطار الخير» وتقديره للقائمين عليها، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا .

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة «قطار الخير» تشمل 10 قوافل طبية تجوب القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة في تخصصات «الرمد، القلب، الجلدية، الباطنة، العظام، الأطفال»، بالإضافة إلى تحاليل الأنيميا والسكر بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، وتقديم خدمات إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وإجراء عمليات الرمد، وتسليم نظارات طبية بالمجان .