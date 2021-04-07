شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 26 ألف حالة مرضية بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه في إطار الدور المجتمعى الرائد لمستشفيات لجامعة في خدمة مرضى محافظة المنوفية إستقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية عدد 26082 حالة مرضية خلال الربع السنوى الأول من عام 2021 ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية أخرى، كما تم مناظرة عدد 49529 مريض بالعيادات الخارجية العامة والمتخصصة التي تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، هذا بالإضافة إلى عدد 11196 مريض تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 3919 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة وتضم نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جنبا إلى جنب مع نخبة متميزة من التمريض والفنيين والصيادلة والجهاز الإدارى الكفء القادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول خاصة في ظل ظروف الجائحة.

وفيما يخص الوحدات المتخصصة داخل مستشفيات جامعة المنوفية أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة ومستلزمات وأدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية، وفي هذا الصدد تشهد الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية طفرة هائلة فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 891 مريض في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى عمل 5257 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال وكبار، كما تم 2305 جلسة علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة.