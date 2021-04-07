شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتي يزور آثار الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفير الإمارات في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور حمد الشامسي اليوم معبدي الكرنك والأقصر ومتحف الأقصر في جولة ضمن برنامج الزيارات التي أعدتها المحافظة.

واستمع السفير الإماراتي منن ممثل وزارة السياحة على شرح مفصل لتاريخ الاقصر القديم وتفاصيل النقوش على حوائط المعابد، كما استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، السفير الإماراتي بمقر المحافظة.

رحب المستشار مصطفى ألهم بالسفير، واستعرض تاريخ محافظة الأقصر منذ أن كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، كما تطرق إلى مشروع طريق الكباش الذي يمتد من متحف الأقصر إلى معبدالكرنك، موضحًا أن ذلك المشروع يعد الأكبر في تاريخ الأقصر وهو ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المحافظة، والتي تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.

والمشروع يقع على طول الطريق الممتد لـ 2 كيلو و700 متر، ويضم على جانبيه ما يقرب من 1200 تمثال لأبوالهول، حيث كان الطريق في عهد قدماء المصريين يمتد من معبدالأقصر إلى معبدالكرنك لتسير فيه المواكب الملكية في الأعياد الدينية المختلفة، وتحديدا عيد الأوبت لتقديم القرابين للإله آمون في مقر إقامته بمعبدالكرنك.

فيما أبدى الدكتور حمد الشامسي سعادته بزيارة الأقصر، مشيدا بالتسهيلات الإجرائية التي شهدها في مصر، مؤكدًا أنه جاء إلى مصر في مهمة عملية من شأنها تعميق أواصر العلاقة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، منوها إلى أن مصر عمق إستراتيجي لجميع الدول العربية.

وأشاد السفير بالإصلاح الاقتصادي المصري، وبالتعامل الذكي مع جائحة كورونا من الحكومة المصرية.