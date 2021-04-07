شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لمسؤولي الحملات الصحية والبيئة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة الصحة المدرسية عقدت اليوم دورة تدريبية لمسئولى الحملات الصحية ومسئولى البيئة والسكان بالتربية والتعليم ومسئولى إدارة الصحة المدرسية.

تضمنت الدورة شرحاً للإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا وقامت بإلقاء المحاضرة دكتوىه هالة لطفى، وبلغ عدد المتدربين بالدورة 20 متدربا.

يأتى هذا التدريب مكملاً لما تقوم به إدارة الصحة المدرسية من مجهود في متابعة تلاميذ المدارس ومحاولة رفع الوعى الصحى لديهم.

وأضافت أن إدارة الصحة المدرسية شاركت في يوم اليتيم بدور الأيتام وإجراء تحاليل لهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة مبادرة السمنة والنحافة والأنيميا والتقزم.