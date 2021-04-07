شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تواصل قوافلها المتكاملة بقرية الكرم ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الرابع على التوالي تستمر خدمات جامعة المنيا التي تطلقها بقوافلها المتكاملة، لقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وذلك في إطار مشاركتها في المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «المشروع القومي لتطوير الريف المصري- حياة كريمة»؛ حيث تقوم الجامعة بتقديم العديد من الخدمات الطبية، والطبية البيطرية، والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي القرية، انطلاقا من دورها ومسئوليتها للمشاركة المجتمعية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة من الأطباء، والصيادلة، وأساتذة الجامعة بكلياتها المختلفة، ليقوم كلًا بدوره في تخصصه لتقديم ما تحتاجه القرية من خدمات متنوعة، لافتًا إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من ٥٠٠ حالة في تخصصات الجلدية، والأنف والأذن، والجراحة العامة، والعظام، والأمراض المتوطنة، والنفسية والعصبية، وتم توزيع الأدوية عليهم بالمجان، وفي التخصص البيطري تم الكشف على حوالي ٥٠ رأس من رؤوس الماشية المختلفة، هذا إضافة إلى تنظيم ندوتين عن الإدمان والتعاطي ومخاطره، وكذلك تنظيم الندوات التوعية عن «محو الأمية- والحرف الصغيرة – الصناعات الغذائية» بالإضافة إلى اعمال التجميل والتشجير التي تمت بالقرية.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شؤون البيئة، أنه في إطار الندوات التوعوية تم عقد ندوة عن السكتة الدماغية، وكيفية العزل المنزلي للكورونا، والفحص المبكر لسرطان الثدي.