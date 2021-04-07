شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنشر النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لأولى وثانية ثانوى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الأسئلة الجديد للصفين الأول والثانى الثانوى على موقع الوزارة الرسمى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021-2020.

وجاءت الضوابط كالتالى:

- تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).

- تُعقد الامتحانات مجمعة (فى شهر أبريل وشهر مايو) وبنفس عدد الأسئلة المقررة لكل مادة والواردة فى الكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 2021/3/24 بنوعية اختيار من متعدد على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسى.

- الطالب الذى تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول يُعقد له امتحان تكميلى قبل الامتحان المقرر عقدة فى نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤالا اختيارا من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب.

- الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان فى الفصل الدراسى الأول فى أى مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول.

- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثاني.

- امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى منهج ومقرر الصف الفصل الدراسى الثانى فقط.

نماذج استرشادية لأولى ثانوي نماذج استرشادية لأولى ثانوي

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