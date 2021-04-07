شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق": بدء تنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير لمترو أنفاق العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق بطول 21 كم، ومتوقع البدء فى تنفيذه خلال العام الجارى.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن الهيئة حاليا فى مرحلة الطرح لاختيار الشركة التى ستنفذ المشروع، حيث سيتم إعادة تأهيل مساره بالكامل من إشارات وقضبان.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تطوير ترام الرمل بالإسكندرية وعزل مساره بالكامل عن حركة المرور من خلال إنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية.