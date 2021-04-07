شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومية للأنفاق": تعيين 227 مهندسا لسد العجز فى احتياجات المشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن القيادة السياسية صدقت على تعيين 227 مهندسا لسد ومواجهة العجز فى العاملين بما يتناسب مع حجم المشروعات الجديدة التى تنفذها الهيئة حاليا.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين المادية والاجتماعية للحفاظ عليهم فى حجم الطلب عليهم من الشركات الخاصة.

وقال والى، إن الهيئة بصدد تنفيذ شبكة قطارات سريعة تشمل 3 خطوط بالمرحلة الأولى وأولهم خط العين السخنة - العلمين - مطروح بطول 660 كم تم البدء فى تنفيذه فعليا.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم البدء فى دراسات الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة من أكتوبر حتى أسوان وأعمال الرفع المساحى، حيث متوقع قطع هذه الرحلة فى 4 ساعات.