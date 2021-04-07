شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع ممثلى المجلس الثقافى البريطانى لبحث ملفات التعاون المشتركة، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلى المجلس الثقافى البريطانى وهم سحر خميس وفخر جعفرى وياسر على، وفاطمة الزهراء عز الدين مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافى البريطانى تمهيدًا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط) من المجلس الثقافى البريطانى كجهة مانحة ويتيح الاعتماد ثلاث أنواع من الشهادات (Edexcel- Cambridge –Oxford)، على أن يتولى المجلس الثقافى البريطانى دعم المدارس وتأهيلها للاعتماد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون مع المدارس الرسمية الدولية "الشهادة البريطانية IG" من قبل المجلس الثقافى البريطانى لتيسير الامتحانات والاعتماد لتلك المدارس.

وأعرب ممثلو المجلس الثقافى البريطانى عن الرغبة فى زيادة أعدادها على مستوى المحافظات المختلفة. وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديرى المدارس الدولية والمجلس الثقافى البريطانى للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التى سيقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.