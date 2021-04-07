نشرة الحوادث.. جثة مُكبلة وأخرى مخنوقة وحُكم نهائي لصالح الطيار "أبواليسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

شكا في سلوكها.. مقتل طالبة على يد شقيقها ووالدتها بالدقهلية

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء، على يد شقيقها ووالدتها، بقرية نشا التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بعدما تعديا عليها بالضرب وخنقها، لشكهما في سلوكها، ألقي القبض على المتهمين وأحيلا للنيابة العامة

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فشل في اغتصابها فقتلها.. حداد يمزق جسد طفلة 8 أعوام بسكين في الدقهلية

شيع المئات من أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة ريماس محمد جلال عبدالرازق، 6 أعوام، والتي لقيت حتفها بثلاث طعنات على يد عاطل، بعد اختطافها أثناء توجهها لشراء الخبز بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس.

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مكبلة اليدين والقدمين.. العثور على جثة شاب في ترعة بسوهاج

عثر أهالي قرية نزة المحزمين بجهينة شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مكبل اليدين والقدمين. اضغط للتفاصيل

رعونة انفرط معها عقد أسرة.. القبض على سائق دهس زوجين أمام مساكن دهشور

في تحرك سريع من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت قوات الشرطة القبض عل سائق سيارة تسبب في وفاة زوجين بعدما صدمهما بسيارته بطريق الفيوم، مساء أمس الثلاثاء.

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إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "أسوان- أبو سمبل"

أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو ١٠٠ على طريق "أسوان- أبوسمبل" بالقرب من مصنع الأسمنت.

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إصابة 17 عاملًا في حادث تصادم بـ"الأدبية - السخنة" بالسويس

أصيب 17 عاملًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميني باص، بطريق "الأدبية - السخنة"، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مستشفى السويس العام. اضغط للتفاصيل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ"القاهرة - أسوان" الزراعي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة ربع نقل بأخرى "جامبو" على طريق "القاهرة - أسوان الزراعي" بقرية الحلة التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

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ليلة سقوط صيدلي بـ ٣٢ ألف قرص مخدر في الجيزة

ألقت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صيدلي لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة.

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بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لواقعة الطيار "أبواليسر" (فيديو جراف)

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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6- يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "أحداث المنصة"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث المنصة، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد شيرين والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

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حكم نهائي ببراءة رامز جلال من اتهامه بسرقة فكرة برنامجه "الرمضاني"

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض استئناف المحامي هاني سامح، وكيلاً عن الكاتبة هيام سليم، على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".

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تأييد حبس هدير الهادي سنتين بقضية الفيديوهات

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس فتاة تيك توك هدير الهادي سنتين بقضية الفيديوهات.

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حُكم نهائي بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً لصالح الطيار "أبواليسر"

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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الجنايات تبرئ الفريق أحمد شفيق و2 آخرين بقضية "فساد الطيران"

قضت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الأربعاء، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

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