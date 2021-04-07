ليلة سقوط صيدلي بـ ٣٢ ألف قرص مخدر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صيدلي لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به، حيث تم ضبط 32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات، 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً.