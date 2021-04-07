مباحث التموين تضبط مسئول مخبز بلدي تلاعب بمنظومة الدعم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي، لاستيلائه مبالغ مالية بعد تلاعبه في منظومة الدعم.

كانت مباحث التموين في القليوبية تمكنت من القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي، لاستيلائه على مبلغ 144٫935 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.