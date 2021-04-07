السبكي: التغطية الصحية الشاملة للمصريين حلم تدعمه القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي وكل المشاركين فيه سيذكرهم التاريخ المصري بكل فخر ، مؤكدًا على إن حلم التغطية الصحية الشاملة هو حلم كل المصريين وهو ما تدعمه القيادة السياسية ، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية صباح اليوم بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر خلال كلمتها، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة تعد أهم العناصر الأساسية الحاسمة لمنظمة الصحة العالمية وهو ما أكدت عليه بوضوح أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الذي ينص على "ضمان أن يتمكن جميع الناس والمجتمعات من استخدام الخدمات الصحية المعززة والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجون إليها، وذات جودة كافية لتكون فعالة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية والميسورة التكلفة للجميع.

وتابعت الدكتورة نعيمة القصير خلال كلمتها أن إيمان مصر الراسخ واعترافها بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كأحد ركائز النظام الصحي والسبيل الوحيد للوصول إلى "الصحة للجميع"، مؤكدة على أن "الصحة بالجميع وللجميع" لافتة إلى أن مصر قد حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذي أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030 في مصر ،والتي ترتكز على ثلاثة محاور سواء اقتصادية أواجتماعية أو بيئية.

وأكدت خلال كلمتها على أن صحتنا مسؤوليتنا جميعًا، لأن تعريف منظمة الصحة لمفهوم الصحة لا يقتصر على المرض فقط ولكن كل ما تشمله صحة المواطنين، شامل الثقافة الصحية والتوعوية والمجتمعية للوصول إلى الأمن الصحي للجميع.

مؤكدة على إن مصر وضعت مستوى عالي لتدابير الاستجابة الفعالة للغاية تحت إدارة معالي وزيرة الصحة والسكان و بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من خلال العديد من المبادرات الرئاسية المتنوعة ، التى تعتمد وتتبنى مبدأ كرامة الإنسان وتعزيز أوجه الترابط من خلال بيئه صحيه أمنه، وأضافت أن هناك توازن بين التعايش مع جائحة كورونا داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن تعزيز الصحة والوقاية من المرض والبيئة الآمنة المبنية على التوازن في كافة التحديات .

فيما ثمنت الجهود المبذولة فى جمهورية مصر العربية بهدف توفير اللقاح في ظروف استثنائية أبرزت المنافسة غير العادلة بين الشعوب، واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لهيئة الرعاية المشاركة في نشر الجوانب المجتمعية والحياتية آملة أن يتحقق حلم الإسراع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل لكي يتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة.