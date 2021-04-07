البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، بالمقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته فى عظة اليوم بين محتوى سفر ناحوم النبي وشفاء السيد المسيح لمريض بركة بيت حسدا (المخلع) الذي يعد موضوع إنجيل قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعيني المقدس.

ويتناول قداسة البابا في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال فترة الصوم الحالى، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالى وقت إلقاء العظة.

ويعتبر سفر ناحوم هو السفر السابع بين أسفار الأنبياء الصغار الإثني عشر في التناخ والعهد القديم. و هو يشير إلى النبي ناحوم ، و على الأرجح إنه قد كُتِبَ في القدس في القرن السابع قبل الميلاد، وتحدث فيه عن سقوط نينوى على أيدي الغزاة.

أما المقصود بالمخلع، فهو مريض بيت حسدا "اسم آرامي معناه بيت الرحمة"، والذي شفاه السيد المسيح في معجزة بعد 38 سنة قضاها مشلولا، حيث قام وحمل سريره .

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