"نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب".. مرصد الأزهر يستقبل طلابًا بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومركز الفتوى الإلكترونية، الأربعاء، ثاني ندواته لعدد من طلاب جامعة كفر الشيخ؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعقد المرصد بالتعاون مع الوزارة خلال البرنامج عددًا من جلسات الحوار وورش العمل؛ للاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، أن برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب» يشير إلى أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية والتربوية لحماية الشباب من التطرف، معتبرًا أن الشباب هم الساعد الرئيسية لنجاح أي عمل ولتحقيق التنمية المطلوبة للوطن؛ خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الحديثة التي تبشر بجيل واعٍ على قدر من المسؤولية.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث أن مرصد الأزهر يعمل على التطرق للقضايا محل الاهتمام بالبحث والتحليل والدراسة؛ بهدف تغطيتها من جميع الجوانب والوصول إلى نتائج تخدم الوطن.

وفي نفس السياق، حاضر اللواء ناجي شهود الخبير الأمني والعسكري، عددًا من طلاب جامعة كفر الشيخ وباحثي مرصد الأزهر، حيث تطرق إلى عدد من القضايا ذات الصلة بطبيعة عمل المرصد مثل التطرف وآليات الجماعات المتطرفة في الاستقطاب وسبل حماية الشباب من تلك الأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر أن تلك الندوة قد سبقها تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ وغيرها من ورش العمل الخاصة بالجامعات والمدارس المحلية والدولية وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.