الصحة العالمية: المجتمع الدولي يبحث منح مصر فرصة إنتاج لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المجتمع الدولي يفكر في إعطاء فرص لدول مثل مصر لإنتاج لقاح كورونا والتوزيع بعدالة، لافتة إلى أن اللقاحات لا تنتج على مستوى العالم، وتحتاج وقتا لتحقيق نسبة 20% التي قد تصل لنهاية 2021 وأوائل 2022.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريحات لها مساء اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على الجرعات ضمن مبادرة كوفاكس.

وأضافت أنه جرى التوصل إلى نسب قليلة لتوزيع لقاح كورونا إلى 130 دولة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية اقترحت مبادرة الكوفاكس لضمان توزيع لقاحات كورونا بعدالة بحيث يصل لكل دولة تطعيمات لـ20% من سكانها.

وأشارت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن لقاح كورونا وحده لا يكفى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث إنه إجراء واحد من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي.