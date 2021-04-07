محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلا رمضان» للسلع الأساسية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلا رمضان» للسلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض «اهلا رمضان»، بشارع المحطة بمدينة المنيا ،لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار تلائم كافة فئات المواطنين، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، ويضم معرض أهلا رمضان، جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وممثلي الغرفة التجارية بالمنيا.
اطمأن المحافظ، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، مشدداً على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت.
قال المحافظ، إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنميه المحليه لدعم جميع المواطنيين ولضمان توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، خلال شهر رمضان ، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات، يتم تقديم المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 30%- 35 %.
شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين، على ان يتم استقبال المواطنين على مجموعات للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ومقام على مساحة 600 متر ويشمل 21 عارضا من مختلف الشركات التجارية، والمعرض قائم حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكداً انه يتم المتابعة المستمرة لمدي التزام المشاركين بالمعارض بقوائم الأسعار، وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية.
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