شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلا رمضان» للسلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض «اهلا رمضان»، بشارع المحطة بمدينة المنيا ،لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار تلائم كافة فئات المواطنين، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، ويضم معرض أهلا رمضان، جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وممثلي الغرفة التجارية بالمنيا.

محافظ المنيا يفتتح معرض اهلا رمضان

اطمأن المحافظ، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للتأكد من جودة المعروضات، مشدداً على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها، حيث يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت.

محافظ المنيا يفتتح معرض اهلا رمضان

قال المحافظ، إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنميه المحليه لدعم جميع المواطنيين ولضمان توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، خلال شهر رمضان ، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات، يتم تقديم المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 30%- 35 %.

محافظ المنيا يفتتح معرض اهلا رمضان

شدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وضرورة الحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين، على ان يتم استقبال المواطنين على مجموعات للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ومقام على مساحة 600 متر ويشمل 21 عارضا من مختلف الشركات التجارية، والمعرض قائم حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، مؤكداً انه يتم المتابعة المستمرة لمدي التزام المشاركين بالمعارض بقوائم الأسعار، وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية.