شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير الحدائق استعدادا لشهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحدائق العامة المجانية بمدينة كفر الشيخ، وتابع أعمال التطوير، ووضع مقاعد ومظلات وألعاب بها، وإنارة المظلات والأشجار، لتعطي منظراً جميلا للمترددين عليها ،ولتكون متنفساً لأهالي المحافظة، لاستقبال شهر رمضان المبارك وأعياد الربيع.

قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،أنه وجه اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها حتى حديقة صنعاء ووضع برجولات والعاب استعدادا لشهر رمضان المبارك، وأعياد الربيع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطوير والتجميل ،وإنشاء مظلات خشبيه أمام حديقة صنعاء وانارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة ،لتكون متنقساً للمواطنين في الهواء الطلق خلال شهر رمضان المبارك.

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