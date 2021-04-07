شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع إقامة معارض السلع المخفضة في 3 محافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات الأقصر وجنوب سيناء ومطروح لإقامة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ٣٠%، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن المتابعة تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والتموين بمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك في المدن والمراكز والقرى بجميع المحافظات وزيادة عدد المنافذ والمعارض للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية.

وأضاف البيان، أن متابعة إقامة هذه المعارض، يأتي أيضا في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

إنشاء معارض للسلع المخفضة في المحافظات

إنشاء معارض للسلع المخفضة في المحافظات

إنشاء معارض للسلع المخفضة في المحافظات

إنشاء معارض للسلع المخفضة في المحافظات

إنشاء معارض للسلع المخفضة في المحافظات