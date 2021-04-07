شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الأمريكية يزور فرع الأكاديمية العربية بـ«العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الاربعاء، رئيس الجامعه الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني الوفد المرافق لهما وذلك بمقر الأكاديمية العربية بفرع العلمين.

و قام الوفد المرافق لرئيس الجامعة الأمريكية بجولة تفقدية داخل مقر الأكاديمية والمعامل والمختبرات الخاصة بكليات الصيدلة وكلية الأسنان وأيضًا ورشة العمل الخاصة بكليه الذكاء الإصطناعي.

وفي الوقت ذاته إستعرض الطلاب أمام الوفد عدد من المشروعات والاختراعات التي قاموا بها داخل ورش عمل الأكاديمية.

شاهد الوفد فيلمًا وثائقيًا عن الأكاديمية حيث يستعرض الفيلم عدد كليات الأكاديمية وفروعها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك شهادات الإعتماد التي حصلت عليها الأكاديمية من كبريات الجامعات العالمية

وتحدث عبدالغفار كيفية نجاح الأكاديمية في أن تنتقل إلى نظام التعليم الرقمي بسهولة وسرعة والتي اضطرت إليها بسبب جائحة كورونا.

و أشار «عبدالغفار» إلى أن العام القادم سيشهد احتفال الأكاديمية بمرور خمسين عام على إنشائها وسيكون هناك إحتفال يليق بمكانتها.

وأعرب رئيس الجامعه الأمريكية بالقاهرة عن وسعادته بما رآه داخل فرع الأكاديمية من تقدم وتكنولوجيا تواكب متطلبات العصر.