شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: السد الإثيوبي ضرره على السودان أضعاف مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعيش أقوى حالتها حاليا، مضيفا أن القوات المسلحة اليوم في أقوى حالتها «جيشك في أقوى حالاته» والشرطة في أقوى حالتها وأيضا الأمن الغذائي والاقتصاد في أقوى حالة.

وعلق موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، على كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بأن كل الخيارات مفتوحة، قائلا: أعتقد أن ذلك حال الملء الثاني.

ولفت إلى أن السودان أيضا أكد أن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، موضحا أن الضرر على السودان 5 أضعاف مصر.

وأكد أن هناك تنسيق مشترك بين مصر والسودان لمواجهة التعنت الإثيوبي في ملف السد، مشددا على ضرورة التنسيق الموحد بين القاهرة والخرطوم فيما يتعلق بأي تحركات مقبلة.