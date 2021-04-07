شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الزبنية»: تسليم محطة «الحمادين والشاعر وجاد الكريم» خلال 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الأربعاء العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اجتماعاً مع العميد يحيى عبدالمنعم عبدالرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والحاج حمدى جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة جبالكو للمقاولات وحضور كل من يوسف احمد جلال واحمد ابوعيش نائبا رئيس المركز والمهندس وليد محمد مدير الادارة الهندسية بالمركز.

حيث تم الاتفاق على ان سيتم تسليم محطة الحمادين والشاعر وجاد الكريم إلى شركة جبالكو للمقاولات خلال اسبوعان لبدء العمل بهما.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة لسير اعمال المشروعات القومية على مستوى مراكز المحافظة.