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أحمد موسى: «الإخوان منحوا إثيوبيا فرصة لبناء سد النهضة»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن ما تعرضت له مصر خلال عام 2011 كان المدخل لأزمة سد النهضة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حكم جماعة الإخوان الإرهابية منح الفرصة لإثيوبيا لإنشاء السد»، مردفا «الكل كان عايز مناصب والإخوان كانوا منشغلين بالسطو على الحكم وليس مصالح المصريين وسد النهضة».

وأضاف «لم يتكلم أي أحد من الإخوان بكلمة ضد سد النهضة»، مطالبا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.

وأكد موسى أن الملء الثاني للسد بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر «مصر تفاوضت بمنتهى الاحترام، ووصلنا لآخر محطة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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