شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مدرسة «فاطمة الزهراء الثانوية» بجنوب الأقصر بـ«أفضل حديقة» بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوز مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بادارة اسنا التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة افضل حديقة وافضل مشتل في المسابقة السنوية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم والتى تمر بمرحلتين المرحلة الاولى على مستوى المحافظة تحت اشراف التوجيه العام للتربية الزراعية ومكتب مستشار التربية الزراعية بالوزارة.

حيث حصلت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية باسنا على المركز الاول على مستوى محافظة الاقصر وتاهلت للمنافسة على مستوى الجمهورية في مسابقة افضل حديقة وافضل مشتل حيث حصدت المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر التهنئية للادارة الخدمات والشئون التنفيذية بالمديرية وتوجيه التربية الاجتماعية ومدرسة فاطمة الزهراء وادارة اسنا التعليمة على المجهود المبذول وتحقيق مراكز متقدم على مستوى الوزارة.